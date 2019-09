Tifoso Samp "mima" Superga: identificato

Due anni di Daspo per il tifoso blucerchiato che durante Sampdoria-Torino di domenica 22 settembre 2019 ha mimato il gesto dell'aeroplano rivolgendosi verso il settore ospiti e alludendo alla tragedia di Superga dove il 4 maggio 1949 in un disastro aereo morirono tutti i calciatori del Grande Torino.

Il tifoso blucerchiato che si trovava in gradinata Nord è stato identificato dall Digos grazie alle telecamere dello stadio e ora non potrà assistere a eventi sportivi per due anni essendo stato colpito dal provvedimento della Questura di Genova. L'uomo, che non sembra appartenere alla tifoseria organizzata, era incensurato.