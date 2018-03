Terzo Valico: rimborsi per le case danneggiate e migliaia di firme per sostenere l'opera

I proprietari delle case del quartiere genovese di Trasta, danneggiate dai lavori di costruzione del Terzo Valico, verranno risarciti dal Consorzio Collegamenti integrati Veloci (Cociv). La notizia arriva dall'Osservatorio Ambientale per il Terzo Valico.

Il Cociv ha riconosciuto la correlazione tra le attività di scavo in corso e i danni alle case presenti sul versante in varie zone di Trasta. Ora si tratterà di stabilire l'entità dei risarcimenti. A segnalare le criticità erano stati gli abitanti di via Adda, salita Ceresola, via Ciambrini, pian dei Bianchi e della zona sopra a Lazzaretto.

Nel frattempo sono state raccolte 6.600 firme in sette giorni a sostegno della costruzione del Terzo Valico. La petizione è avvenuta online sul sito change.org.