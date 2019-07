Terzo valico: aggiornato il protocollo di legalità, porte chiuse alla criminalità

Sottoscritto oggi, presso la prefefttura di Genova, il protocollo di legalità per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, che aggiorna e rafforza l'articolato impianto di misure volte a garantire che i lavori di realizzazione della linea ferroviaria possano essere condotti in una solida cornice di sicurezza, mitigando i rischi di interferenze criminali.

Il documento, siglato dai prefetti di Genova e di Alessandria, da Rfi, da Italferr e dal Consorzio Cociv sostituisce il precedente accordo, siglato nel 2012, che viene arricchito e integrato con nuove previsioni, in conformità al nuovo schema di protocollo di legalità relativo all'affidamento dei lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche, approvato con delibera Cipe del 6 agosto 2015.



Tra le novità del nuovo protocollo si segnala la più precisa individuazione della filiera di imprese soggetta alle disposizioni pattizie, nonché l'obbligo di comunicazione a Cociv, da parte delle stesse, dell'eventuale variazione dei rispettivi assetti societari. È inoltre prevista l'istituzione, presso le prefetture, di una 'cabina di regia', allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione ovvero di specifiche problematiche ritenute di rilievo.

Analogamente a quello adottato nel 2012, anche il nuovo documento è stato sottoscritto dai direttori dell'ispettorato del Lavoro delle province interessate e dalle locali organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, in relazione agli impegni previsti dall'articolo 10, concernente il monitoraggio e il tracciamento, ai fini di trasparenza, dei flussi di manodopera.

Quello disegnato dal protocollo è, quindi, un sistema diffuso di strumenti di controllo e vigilanza, tutti preordinati a garantire la maggiore efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto di possibili tentativi di infiltrazione illecita nelle maglie dei lavori per la realizzazione dell'importante infrastruttura, con una particolare attenzione anche ai profili della sicurezza e della regolarità dei cantieri.

Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria: «il protocollo firmato oggi guarda a 360 gradi la legalità, la trasparenza, le lavorazioni edili e l’intero indotto. L’edilizia è da sempre terreno fertile per le infiltrazioni di associazioni malavitose: con la firma di questo documento si pone un argine a questo fenomeno, garantendo più regolarità e sicurezza per i lavoratori».

Marco Granara, segretario generale Cisl Genova: «Un importante protocollo per un’opera fondamentale per il nostro territorio e non solo, che con uno sguardo attento sulla legalità crea i presupposti per arrivare al completamento dell’infrastruttura in un contesto di trasparenza soprattutto, per quanto ci riguarda, legata al lavoro in tutti i suoi aspetti. A questo scopo, fondamentale la conferma e il rafforzamento del tavolo di monitoraggio sui flussi di mano d’opera, uno strumento importante per verificare momento per momento l’andamento dei cantieri».