Terzo Valico, protesta in prefettura: «Basta morti sul lavoro»

Si sono ritrovati come annunciato sotto la sede della prefettura, in largo Lanfranco, per protestare contro l’ennesima morte sul lavoro e per chiedere più sicurezza nei cantieri.

Sono i laboratori del Terzo Valico, che per lunedì hanno indetto uno sciopero in seguito alla morte di un operaio avvenuta nel cantiere di Voltaggio, nell’alessandrino: la vittima, Egidio Martino, aveva 57 anni ed è caduta da un’impalcatura precipitando per 6 metri. Era dipendente della ditta Edilmac, cui erano stati affidati i lavori di scavo dei pozzi di areazione della galleria.

«Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro, sta diventando una consuetudine inaccettabile: non è possibile morire ancora sul lavoro nel 2018», hanno detto i sindacati, che hanno proclamato lo sciopero anche nella provincia di Alessandria e promesso un nuovo sciopero nel caso in cui Cociv non desse seguito alle richieste, in particolare: la destinazione di 6 rappresentanti per la sicurezza (Rls) a carico del Cociv, un pacchetto di ore formative sui rischi specifici in aggiunta a quelle previste dalle norme già in essere, l’intensificazione delle simulazioni di infortunio e protocollo emergenza, e una campagna di assemblee sindacali in collaborazione con tecnici asl sulle problematiche dei singoli cantieri.

I lavoratori si sono riuniti davanti alla sede della prefettura con striscioni e bandiere, e una delegazione ha partecipato al tavolo cui non ha però presenziato il prefetto Fiamma Spena, impegnata a Roma e sostituita dal capo Gabinetto Giuseppe Montella.