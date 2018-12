Terzo Valico, dopo la morte in cantiere sciopero e presidio anche Genova

Lavoratori del Terzo Valico in sciopero dopo la morte del collega di 57 anni avvenuta venerdì nel cantiere di Voltaggio, nell'Alessandrino.

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno proclamato per lunedì 10 dicembre, oltre allo sciopero, anche un presidio davanti alla Prefetturaa, ottenendo un incontro sia con quello di Alessandria sia con quello di Genova.

La richiesta dei sindacati riguarda in primis maggiore sicurezza sul lavoro, dopo la morte dell’operaio 57enne precipitato per 6 metri da un’impalcatura. L’uomo era stato portato subito in ospedale ad Alessandria, ma è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale per le gravissime ferite riportate.