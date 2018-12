Terrorismo, aumentano i controlli nei mercatini di Natale

Anche in Liguria e a Genova si alza il livello di allerta dopo l’attentato ai mercatini di Strasburgo dello scorso 11 dicembre. E così, nei giorni che precedono il Natale, zona considerate maggiormente a rischio - perché più affollate e frequentate - sono state presidiate da diverse unità delle forze dell’ordine.

Giovedì pomeriggio, infatti, in piazza De Ferrari (sede di Mercatale) e in piazza Matteotti (dove sorge un altro mercatino) sono arrivati il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Riccardo Sciuto, insieme con il comandante del Nucleo Operativo, il colonnello Alberto Tersigni, e gli uomini delle Sos (Squadre Operative di Soccorso) e dell’Api (Aliquota Pronto Intervento).

Sono questi ultimi, grazie a un addestramento e all’equipaggiamento tattici, a intervenire per primi e a occuparsi della sicurezza dei cittadini in caso di attacco terroristico. E in un momento in cui l’Europa fa i conti con l’ennesima strage e in cui l’Italia piange la morte del giovane giornalista Antonio Megalizzi, la presenza delle divise inevitabilmente rassicura sia chi fa shopping, sia chi si ritrova a passare tra i banchi dei mercatini diretto verso altre commissioni.

I controlli sono stati rafforzati anche in zona Brignole e al Porto Antico, e lo stesso accadrà nei prossimi giorni anche a Imperia, Savona e La Spezia, almeno sino a Natale. La conferma è arrivata dallo stesso Sciuto, che ha rinnovato l’impegno dei carabinieri nell’aumentare il senso di sicurezza dei cittadini e nelle strade della città anche soltanto con la semplice presenza.