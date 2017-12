Scippo a San Fruttuoso, arrestato minorenne

Un giovane di 17 anni è stato arrestato dalla polizia il giorno di Natale per furto. Una volante del commissariato San Fruttuoso è intervenuta ieri mattina intorno alle 9.45 in piazza Terralba dopo che una 63enne è stata scippata del portafogli, che teneva in mano.

Il giovane ha tentato di dileguarsi ma è stato rintracciato poco dopo grazie all'accurata descrizione fornita dalla vittima: a incastrarlo ha contribuito anche una vistosa camicia a quadri. Una volta bloccato dagli agenti, il giovane ha subito ammesso il fatto ed è stato arrestato.

Il portafogli è stato recuperato e restituito alla donna. Il giovane si trova ora in stato di fermo in attesa della convalida dell'arresto dal parte del giudice per le indagini preliminari.