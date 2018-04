Mercato di piazza Terralba, via libera alla ristrutturazione

Il Consiglio comunale odierno è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Al termine del question time, l'aula ha discusso e votato tre mozioni: la prima sui problemi lavorativi degli over 40 e over 50, presentata da Cristina Lodi e Claudio Villa (Pd), che impegna sindaco e Giunta ad attivarsi con la Regione per aprire un confronto con le parti sociali, volto a trovare soluzioni a questo problema, è stata approvata con 33 voti favorevoli e 7 presenti non votanti: M5s, Chiamami Genova.

Approvato all'unanimità con 40 voti favorevoli un documento che impegna sindaco e Giunta a verificare lo stato attuale e a intervenire per risolverne le criticità del mercato ortofrutticolo di piazza Terralba, presentata da Maria Tini, Fabio Ceraudo, Stefano Giordano, Giuseppe Immordino, Luca Pirondini (M5s).

L'ultima mozione, presentata da Federico Bertorello, Maurizio Amorfini, Fabio Ariotti, Francesca Corso, Lorella Fontana, Luca Remuzzi, Maria Rosa Rossetti, Davide Rossi (Lega SP), impegna sindaco e Giunta alla valorizzazione della giornata dedicata alle vittime dell'amianto:

approvata con 34 voti favorevoli e 5 presenti non votanti: M5s.