Incidente ferroviario a Terralba, indagato il macchinista

Una persona è stata iscritta nel registro degli indagati per l'incidente ferroviario, avvenuto lunedì 30 aprile a Terralba. Si tratta del macchinista, rimasto ferito nello scontro fra il locomotore e il respingente del binario morto.

Il giovane è accusato di disastro ferroviario colposo. Si tratta di un passaggio tecnico in vista della perizia sul locomotore. L'indagine è coordinata dall'aggiunto Francesco Pinto e dal sostituto Giuseppe Longo. Nell'immediatezza dell'incidente, il macchinista ha detto di essere stato vittima di un malore.

Ma al momento non è esclusa l'ipotesi del guasto tecnico. Nel parco manovre di Terralba non ci sarebbero i sistemi di sicurezza che permettono ai treni, in caso di necessità, di fermarsi autonomamente.