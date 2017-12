Tenta il furto alla Coop e minaccia il personale, in tasca un coltello

Un uomo di 34 anni di origini marocchine è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì al Terminal Traghetti con l’accusa di rapina in un supermercato.

Le volanti della questura e del commissariato di Cornigliano sono intervenute su richiesta del personale del market, che aveva sorpreso un uomo con merce non pagata. Fermato alle casse con diverse lattine di birra addosso, aveva strattonato e minacciato gli addetti alla vigilanza, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Una volta sul posto, gli agenti hanno perquisito l’uomo trovandogli nelle tasche un coltello a serramanico, subito sequestrato. Dagli accertamenti sono emersi diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui un recente arresto sempre per rapina per cui era stato scarcerato lo scorso mese. Il 34enne era inoltre senza permesso di soggiorno: arrestato, è stato processato per direttissima in mattinata.