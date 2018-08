Spesa e pranzo "a sbafo" nel supermercato, denunciato 24enne

Ha riempito uno zainetto (rubato) con tutto il “necessaire” per la giornata, dai calzini agli occhiali passando per deodorante e snack, poi lo ha nascosto tra gli scaffali del supermercato e si è messo a pranzare in tutta tranquillità direttamente tra le corsie, incurante della vigilanza.

È successo domenica sera nel punto vendita Coop del Terminal Traghetti, protagonista un giovane di 24 anni di origini algerine che dagli scaffali ha razziato paella, noccioline, vino e bibite energizzanti consumandole davanti a clienti e personale e dirigendosi poi verso l’uscita senza pagare.

A nulla è valso l’intervento della responsabile del supermercato, che alla fine si è vista costretta a chiedere l’intervento del persona della vigilanza, che lo ha fermato e trattenuto in attesa dell’arrivo della polizia: tra quella consumata e quella rubata e messa nello zaino, il 24enne ha fatto “sparire” merce per un valore totale di quasi 200 euro. Inevitabile la denuncia per furto aggravato.