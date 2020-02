Terminal Traghetti, addetta alle pulizie aggredita da due donne ubriache

Una donna di 26 anni, dipendente di una ditta di pulizie, è stata aggredita venerdì sera al Terminal Traghetti da due donne che volevano entrare nell’edificio per usare il bagno.

Stando a quanto ricostruito la 26enne stava entrando nel Terminal, chiuso, ed è stata avvicinata da due donne ubriache che le hanno chiesto di poter entrare con lei per usare la toilette. Al suo rifiuto, hanno forzato la porta e l’hanno raggiunta, aggredendola a calci e pugni.

Avvisata la polizia, sul posto sono arrivate le volanti, che hanno fermato e identificato le due donne: 48 anni una, 50 l’altra, state denunciate per danneggiamento e ubriachezza molesta. L’addetta alle pulizie, scioccata e dolorante, ma incolume, ha preferito non andare in ospedale.