Ruba alcolici alla Coop, denunciato

L'altra sera un giovane, mentre si trovava all'interno del supermercato Coop in piazzale Iqbal Masih nei pressi del terminal traghetti, dopo aver forzato le placche anti taccheggio, si è impossessato di quattro bottiglie di liquori vari, per poi allontanarsi.

L'uomo, fermato da un equipaggio del Nucleo radiomobile per un controllo, identificato in un genovese di 31 anni, gravato di numerosi pregiudizi di polizia, trovato in possesso della refurtiva, del valore di 50 euro, poi restituita, è stato denunciato per tentato furto aggravato.