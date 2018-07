Arrivi e partenze, i traghetti mandano in tilt la viabilità

Inizio settimana difficile dal punto di vista del traffico in città: sin dalle prime ore di lunedì si sono registrati rallentamenti in zona Elicoidale, direzione casello autostradale di Ovest, per la presenza di numerosi veicoli sbarcati dai traghetti in porto e provenienti dal Terminal.

La situazione è stata complicata da un incidente che si è verificato all’altezza del Novotel, che non ha provocato feriti ma ha rallentato ulteriormente il traffico. Sul posto, per regolarlo, gli uomini del secondo Distretto della Municipale

La situazione in autostrada

In questo ultimo lunedì di luglio, ripercussioni sul traffico anche in autostrada, con rallentamenti sull’A10 tra il casello di Pra’ e il bivio con l’A7, e sull’A7 tra ilo casello di Bolzaneto e il bivio con l’A10. Code anche tra Genova Nervi e il bivio con l’A7 per i rientri dalla Riviera.