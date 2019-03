Si getta da un muraglione, grave 62enne

Si è avvicinato al muraglione (quello poco lontano dal casello di Genova Ovest, per intenderci) e poi, improvvisamente, si è buttato di sotto: il protagonista di questo gesto è un turista di 62 anni originario del Belgio, che stava soggiornando al Novotel di via Cantore. La dinamica è ancora da chiarire.

Grande il dispiegamento di forze dell'ordine sul posto: almeno cinque mezzi dei Vigili del Fuoco - che hanno dovuto lavorare a lungo prima di poter recuperare l'uomo, caduto in un punto difficilmente raggiungibile - volanti della polizia municipale e stradale, 118 e pubbliche assistenze. Il 62enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni.