Gli sequestrano il furgone, minaccia di gettarsi dal Ponte Monumentale. Interviene il sindaco Bucci

Paura in via XX Settembre dall'1,30 di questa notte, quando un ambulante è salito sul Ponte Monumentale minacciando di gettarsi nel vuoto.

L'uomo, Giuseppe Mamone, che ha un furgoncino con cui vendere panini, è stato sorpreso dalla Polizia Locale mentre distribuiva cibo e bevande in via XII Ottobre, davanti a una nota discoteca, ma senza permessi. Non è la prima volta che succede, dunque i vigili gli hanno confiscato il mezzo.

Sul posto la Municipale, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.

Il venditore, che prima si è scagliato contro gli agenti, si è poi allontanato e ha minacciato di gettarsi dal Monumentale. Dall'1,30 dunque sono in corso trattative per farlo scendere: la sua richiesta è di parlare con il sindaco Marco Bucci o con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Sul posto, poco dopo le 10, è arrivato il sindaco Marco Bucci che ha telefonato all'uomo e gli ha chiesto di scendere per parlare, ma Mamone insiste: vuole il dissequestro del furgone, subito.

Intorno alle 10,15, il sindaco è riuscito a convincere Mamone a scendere per parlare con lui e con gli uffici dell'assessore al Commercio Paola Bordilli. L'uomo è sceso e ha stretto la mano al primo cittadino e per le 10,30 le forze dell'ordine hanno iniziato a ritirare i materassi per poter riaprire la strada.

Non è la prima volta che Mamone compie gesti simili: già per due volte nell'ottobre 2015, sempre per lo stesso motivo (il sequestro del suo furgone) aveva minacciato di gettarsi dal ponte. Allora era stato condannato per aver paralizzato il traffico, ma il provvedimento non è servito a molto.