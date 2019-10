Telecamere in città: quasi raddoppiate nell'era Bucci

Da inizio anno sono 104 le nuove telecamere di sicurezza installate a Genova, le ultime 41 delle quali nell'ambito della progettualità dei nove Municipi cittadini: 1 nel Centro Est, 2 nel Centro Ovest, 6 nella Bassa Valbisagno, 5 nella Media Valbisagno, 7 in Valpolcevera, 5 nel Medio Ponente, 10 nel Ponente e 5 in quello di Levante.

La loro collocazione è stata definita in punti strategici del territorio suggeriti anche da cittadini e commercianti. Tutti i dispositivi sono inseriti in un ampio circuito di videosorveglianza in continua implementazione e perfezionamento che si avvale di strumentazioni sempre più sofisticate e performanti.

Anche questi nuovi 'occhi elettronici' - installati grazie ai fondi ottenuti con la vittoria di un bando del ministero dell'Interno - hanno il duplice obiettivo di aumentare il senso di sicurezza tra la cittadinanza e, nel caso in cui vengano commessi reati, aiutare il lavoro del reparto investigativo della polizia locale e delle forze dell'ordine.

Dal punto di vista puramente tecnico si tratta di telecamere ad alta definizione con obiettivo a 2 megapixel e formato 16:9, modelli a cupola fissa e a bullet resistenti ad atti vandalici e agli agenti atmosferici. Sono tutte dotate di led integrato e in grado di garantire ottime prestazioni anche nelle ore serali e in zone scarsamente illuminate.

Tutti i dati sensibili delle immagini registrate vengono trattati nel rispetto della privacy, a partire dalla collocazione di un cartello che segnala la zona videosorvegliata.

Altre 10 telecamere, finanziate dall'assessorato alle Politiche della Casa, sono state finora installate nelle aree Erp dei Municipi Ponente e Valpolcevera per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. A queste, come previsto, se ne aggiungeranno 6. Attualmente in tutto il territorio comunale gli impianti attivi sono 466. Le telecamere installate da questa amministrazione ammontano a 203.