Sicurezza, nuove telecamere in arrivo in 4 quartieri "critici"

Entro la fine dell'anno arriveranno i fondi ministeriali per installare 101 telecamere che garantiscano maggiore sicurezza in 4 quartieri individuati come "critici" dallo stesso Ministero degli Interno: Foce, Albaro, Sampierdarena e San Teodoro. La notizia arriva direttamente dall'assessore Stefano Garassino che, nell'ultima seduta del consiglio comunale genovese, ha risposto all'interpellanza presentata da Federico Bertorello della Lega.

«Recentemente si sono verificati episodi di violenza e rapina nel quartiere di Albaro - ha ricordato Bertorello - in particolare a un residente è stato rubato l’orologio dopo essersi visto puntare una pistola alla tempia da due persone che, poi, sono scappate a bordo di uno scooter. E ancora, una signora è stata accerchiata da quattro persone mentre passeggiava per le vie del quartiere, le quali le hanno rubato, anche in questo caso, l’orologio, per poi scappare a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Entrambi gli episodi, sono avvenuti in pieno giorno e, in un caso, davanti a Valletta Cambiaso, luogo frequentato da bambini e mamme, ed è stata propria una mamma a dare l’allarme. Poiché il quartiere di Albaro d’estate ha il triste primato dei furti in appartamento, chiediamo al Sindaco e alla Giunta l’installazione di telecamere nelle zone più sensibili, di implementare l’organico del distretto della Polizia Locale e di istituire una task force con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale».

L’assessore alla sicurezza Stefano Garassino ha risposto: «Abbiamo vinto un bando del Ministero degli Interni che ha stanziato dei fondi per dare maggiore sicurezza a zone critiche delle città. Entro l’anno avremo i fondi per installare 101 telecamere da dividere tra i quartieri individuati dal Ministero: Foce, Albaro, Sampierdarena e San Teodoro».