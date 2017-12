Incendio di Teglia, l'appello per aiutare la famiglia dopo la tragedia

Dopo la tragedia di Teglia, con l'incendio del 21 dicembre in una villetta in cui ha perso la vita un uomo di 46 anni e ha rischiato la vita anche la figlia di 8 anni è scattata la gara di solidarietà per dare un aiuto a una famiglia distrutta. A lanciare l'appello su Facebook Don Valentino Porcile che ha condiviso l'appello di alcuni amici della famiglia aprendo la sottoscrizione "Un dono natalizio per Sara".

L'appello

«Siamo amici e colleghi di Sara. Vogliamo stringerci a lei per non lasciarla sola. Stringerci a lei per sostenerla nel dolore di quanto sta accadendo. Stringerci a lei anche molto concretamente per quanto deve affrontare. Per questo abbiamo organizzato una raccolta fondi per lei e per la famiglia, fondi che saranno donati interamente e direttamente a lei».

Gli estremi per le donazioni

I versamenti vanno fatti sul conto corrente bancario della Parrocchia SS. Annunziata di Sturla. IBAN: IT61Q0503401403000000001521

Il conto è intestato a: Parrocchia SS. Annunziata di Sturla. È necessario l'inserimento della causale: "Contributo per Sara".