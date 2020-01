Teglia, a un mese dalla frana residenti ancora isolati: «Lasciati a noi stessi»

Inizio anno difficile per i residenti di via Costa di Teglia, sulle alture di via Cambiaso: a distanza di un mese dalla frana che li ha isolati, i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino non sono ancora partiti e l’unica strada percorribile per spostarsi è costituita da una scaletta scivolosa. L’alternativa è violare il divieto di transito sulla strada principale, imposto dopo il cedimento.

La frana si era verificata lo scorso 22 dicembre, lasciando isolate una ventina di famiglie. La strada ha infatti ceduto a livello strutturale, e ai tempi i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, non avevano potuto fare altro che mettere in sicurezza il fronte e spostato le auto a valle del cedimento per cercare di agevolare gli abitanti della zona.

«Di fatto gli abitanti dei condomini, decine di persona tra le quali portatori di handicap grave, anziani e una struttura residenziale Asl, sono isolati - conferma un residente a GenovaToday - Siamo obbligati a transitare a piedi per una scaletta adiacente pericolante e scivolosa, oppure scavalcando il divieto di transito. La situazione è urgente ed a distanza di un mese non sono stati presi provvedimenti».

Stando a quanto riferito da alcuni residenti, il cantiere per la messa in sicurezza della strada, già in pessime condizioni, era stato avviato circa 3 anni fa, ma poi congelato per una vertenza in atto tra il cantiere attiguo che avrebbe danneggiato un muraglione. Lavori fermi, dunque, e dopo tre anni e un autunno di piogge record è arrivato il cedimento: «Nei quartieri della Genova bene le risorse si trovano e i lavori si terminano - è l’amara conclusione degli abitanti di via Costa di Teglia - Qui si arriva alla frana, alla chiusura della strada ed all'indicibile disagio di decine di abitanti».