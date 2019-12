Oggetti hi-tech mai consegnati, sospeso sito internet specializzato

Un sito internet per la vendita di apparecchi elettronici è stato sospeso, sulla home page dicono per ragioni tecniche, ma poi sotto viene spiegato come riavere indietro i soldi spesi senza ricevere quanto pattuito.

Viene il dubbio che la procedura non sia così immediata visto che i carabinieri della stazione di Sestri Levante hanno denunciato per truffa un 31enne residente in provincia di Napoli, con precedenti di polizia.

Il giovane, dopo aver ricevuto tramite bonifico bancario la somma di 1.265 euro quale corrispettivo per l'acquisto di un cellulare pubblicizzato sul sito internet techinshop.it (il sito temporaneamente sospeso), non ha consegnato il bene all'acquirente.