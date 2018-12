Teatro Verdi, il Comune si impegna a impedire la chiusura

No alla chiusura del Teatro Verdi: dopo l’anticipazione di GenovaToday e l’intervista al direttore Giunio Lavizzari Cuneo sulla difficile situazione che sta affrontando il teatro e sui timori per la prossima stagione, la questione è approdata anche in consiglio comunale, dove è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno “fuori sacco” che impegna il sindaco Marco Bucci e la giunta a impedire che la storica struttura di Sestri Ponente chiuda i battenti.

il provvedimento prevede l'impegno di risorse da parte dell'amministrazione comunale a sostegno del teatro, con una programmazione degli spettacoli tagliata su misura per il Verdi e una comunicazione più mirata, da affiancare a una trattativa con la società titolare del Park Oriani (la stessa che gestisce quello di piazza Piccapietra) per tenere aperto il parcheggio in orari serali e nei festivi, uno dei grandi problemi che il teatro deve affrontare ormai da tempo e che il crollo del ponte Morandi ha ulteriormente esacerbato.

«Questo documento riprende la mozione votata all'unanimità in consiglio municipale per ribadire che il Teatro Verdi, ora più che mai, deve rimanere aperto a sostegno delle attività culturali di Ponente - è stato il commento della consigliera del Pd Cristina Lodi - Su questo tema è stata lanciata una raccolta di firme che in poche ore ha già raccolto più di duecento adesioni. Spero che questo voto testimoni l'impegno di tutte le istituzioni unite verso questo obiettivo».

I timori per il futuro del Teatro Verdi erano già stati espressi nel corso di una specifica commissione dal consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo, e ribaditi poi dal direttore Lavizzari Cuneo: «Stando così le cose - aveva detto riferendosi al calo di spettatori e all’annullamento di diversi contratti di affitto sia della sala sia degli spazi commerciali - senza interventi profondi e concreti, questa è purtroppo l'ultima stagione del teatro».