Riapre il Teatro della Gioventù, inaugurazione con il coro del Carlo Felice

Domenica 3 giugno 2018 alle ore 11 l’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo parteciperà all'inaugurazione per la riapertura del Teatro della Gioventù, a seguito

dei danneggiamenti per l’alluvione del 2014.

Il Teatro sarà destinato da Regione Liguria, proprietaria dell’immobile, al Carlo Felice, come concreto sostegno di patrimonializzazione e per creare ulteriori potenzialità di sviluppo per il Teatro dell’Opera di Genova. All’inaugurazione si esibirà il Coro di Voci Bianche del Carlo Felice, diretto da Gino Tanasini, con la partecipazione al pianoforte del maestro Enrico Grillotti.