Gli nega i soldi per il taxi dal centro a Voltri, 26enne prende a testate il padre

Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno 2020 la polizia ha arrestato un ecuadoriano di 26 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il giovane è stato anche denunciato per insolvenza fraudolenta. Il giovane aveva preso un taxi dal centro a Voltri e aveva chiesto al padre i soldi per la corsa, al suo rifiuto l'ha colpito con una testata e l'ha chiuso fuori di casa.

Gli agenti si sono recati in via Giulio Pastore a Voltri per una violenta lite tra padre e figlio dopo essere state chiamate dal tassista. Sul posto, le volanti hanno trovato il padre 61enne del giovane ferito alla testa.

Dai racconti dei due gli agenti hanno scoperto che il 26enne avrebbe fatto rientro a casa, partendo da piazza della Nunziata, a bordo di un taxi. Una volta giunto a destinazione sarebbe salito in casa dal padre per chiedere i soldi della corsa. Al suo rifiuto, ha perso le staffe e lo ha colpito con una testata in pieno volto per poi chiuderlo fuori casa. Gli agenti, entrati nell’appartamento grazie a un secondo mazzo di chiavi, lo hanno trovato, in stato di alterazione alcolica, disteso sul letto.

Il giovane, già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato portato nel carcere di Marassi ed è anche stato denunciato per non aver pagato la corsa del taxi.

Il padre, vittima degli atteggiamenti vessatori e violenti del figlio da molti anni, è attualmente in osservazione all’ospedale Galliera.