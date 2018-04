Spaccio di droga: maxi operazione con 17 arresti, coinvolti alcuni tassisti

Maxi operazione dei Carabinieri per il contrasto dello spaccio di droga a Genova. Dalle prime ore del mattino gli agenti del comando provinciale genovese con il supporto di un'unità del nucleo cinofili di Villanova d’Albenga e personale della compagnia di intervento operativo del sesto battaglione Toscana stanno procedendo all’esecuzione di 17 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Genova per detenzione e spaccio di sostenze stupefacenti. In corso anche 11 perquisizioni domiciliari nel centro storico cittadino e nei quartieri di Rivarolo, Sampierdarena e Voltri.

Operazione "Taxi Driver"

Le ordinanze costituiscono l’atto conclusivo dell’indagine denominata “Taxi Driver” svolta dalla Compagnia Carabinieri Genova Centro nei confronti di 30 persone, tra cui alcuni tassisti che, dietro compenso, avrebbero messo a disposizione degli spacciatori le proprie auto , anche per portare dosi di droga a casa dei clienti.

L'attività, già nella fase investigativa, aveva già portato complessivamente a 12 arresti in flagranza e al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina. A finire in manette tre italiani, quatto persone originarie del Gabon, una della Costa d’Avorio, una della Mauritania, tre del Gambia (di cui due trasferitisi all’estero), una della Birmania (trasferitosi all’estero) e quattro senegalesi (tre dei quali riparati all’estero) tutti abitanti a Genova e responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di cocaina.