A Caricamento i funerali della piccola Tasnuba, la città si stringe intorno alla famiglia

Ci sarà una folla a dire addio alla piccola Tasnuba, la bimba di 3 anni morta precipitando dalla finestra di un appartamento del centro storico lo scorso venerdì.

La cerimonia è prevista per le 16.30 nella moschea di Caricamento, ma la partecipazione sarà così massiccia da rendere necessaria le richiesta di un permesso alla Questura per consentire alle persone di spostarsi anche in piazza, in modo da potersi stringere alla famiglia della piccola, al papà e alle sorelline, distrutti da una tragedia inaspettata e improvvisa.

La mamma di Tasnuba resta, al momento, ricoverata in ospedale sotto choc, e non è ancora chiaro se riuscirà a partecipare ai funerali. La donna resta indagata mentre la procura prosegue con gli accertamenti: l'accusa è di abbandono di incapace aggravato dalla morte. Tasnuba ha perso la vita precipitando dal quinto piano dell'appartamento di vico San Marcellino in cui la famiglia vive, e che ormai da una settimana è abbandonato, nelle stanze ancora l'eco, dolorissimo, delle sue risate.

La mamma era uscita per un quarto d'ora per andare a prendere le altre due figlie, lasciando la piccola, con la febbre, tra le mura di casa per evitare che si aggravasse. È stata lei a trovare il corpo della figlia e a prenderlo tra le braccia, correndo per cercare aiuto e accasciandosi poi a terra una volta soccorsa da alcuni negozianti di via San Luca.

La comunità bengalese e i genitori dei bambini della scuola Daneo, dove le due figlie più grandi sono iscritte, hanno subito fatto quadrato intorno alla famiglia, insieme con altre decine di persone che hanno voluto manifestare vicinanza e solidarietà. La stessa che le spingerà oggi a scendere in piazza per salutare per l'ultima volta una vita spezzata così presto, e per dare conforto a una famiglia distrutta dal dolore.