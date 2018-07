Sconti sulla Tari per chi conferisce alle isole ecologiche

Chi conferisce rifiuti alle isole ecologiche potrà usufruire di una riduzione sulla Tari: sarà riconosciuta una riduzione di 10 euro solo alle utenze domestiche che risiedono nel Comune di Genova per i conferimenti nelle quattro isole ecologiche (Valpolcevera, Campi, Valbisagno e Pra').

Per usufruirne è molto semplice: ogni volta che un componente della famiglia si reca a una delle quattro isole per portare dei materiali ottiene dei punti. Per avere diritto all'incentivo economico la famiglia deve accumulare 10 punti entro fine anno. I materiali possono essere portati in una o più volte.

Esempio: portando un computer (2 punti), una stampante (2 punti), un monitor (2 punti) e quattro sedie (4 punti), si ottengono 10 punti necessari per ottenere lo sconto. L'incentivo economico sarà applicato l'anno successivo.

Gallery