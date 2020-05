Tari, slittano ancora le scadenze

Con 40 voti a favore, ovvero l'unanimità dei presenti, il consiglio comunale di martedì 26 maggio 2020 ha approvato lo slittamento della scadenza per il versamento dell'acconto sulla Tari. A favore della delibera, proposta dall'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, si era già espressa a favore la giunta comunale genovese, nella seduta di giovedì 21 maggio.

Per l'anno 2020 la Tari sarà riscossa in acconto e saldo. A causa del protrarsi dell'emergenza Covid, con la delibera di giunta sono stati ulteriormente rimandati i termini per i pagamenti della Tari. L'acconto verrà calcolato sulla base di quanto dovuto per l'anno 2019 (tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22 gennaio 2019).

Il saldo sarà calcolato sulla base delle nuove tariffe 2020 che verranno approvate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge e l'avviso in cui sarà indicato l'importo e la data di scadenza del pagamento verrà inviato entro fine novembre 2020.

In sintesi ecco i contenuti della delibera. Per le utenze domestiche la percentuale di acconto è fissata nella misura del 83% con le seguenti scadenze:

prima rata: 30 giugno 2020

seconda rata: 30 luglio 2020

terza rata: 30 agosto 2020

con possibilità di versare l’acconto in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, data di scadenza della prima rata.

Per le utenze non domestiche la percentuale di acconto della Tari 2020 è ridotta nella misura del 50% del dovuto 2019, anziché dell’83% inizialmente deliberato, con le seguenti scadenze: