Tari 2018, nuove modalità di pagamento

Il Comune di Genova, oltre ai consueti canali di pagamento, ha attivato modalità innovative che permettono di pagare la Tari più rapidamente e senza commettere errori, attraverso il codice bidimensionale (QRcode) o l'indirizzo web (url) presenti negli avvisi Tari 2018 per le utenze domestiche ovvero la videobolletta; oppure con il codice a barre presente in fondo ad ogni modello F24, per l'acquisizione automatica e senza errori dei dati dell'F24; infine con il codice bidimensionale (QRcode) riportato sul retro dei modelli F24, per pagare con carta di credito tramite smartphone.

I titolari di partita Iva dovranno effettuare il versamento a mezzo F24 seguendo le specifiche modalità previste dalla legge.

Per il pagamento con in Qrcode bisogna scaricare un'applicazione che legge questi segni, con essa inquadrare il codice e in automatico comparirà un video con le istruzioni. Tramite pc basta digitare sul browser la url che si trova in bolletta. Restano valide le tradizionali modalità di pagamento con bollettino.