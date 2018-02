Foibe: lapide imbrattata con lo spray rosso

La targa che ricorda le vittime delle foibe davanti al cimitero di Staglieno, nei giardini Cavagnaro, è stata imbrattata con lo spray rosso da alcuni vandali. La scritta "infami" ha coperto il testo che ricorda gli italiani uccisi dalle truppe di Tito in Jugoslavia. A denunciare l'episodio è Forza Nuova dopo che una delegazione del partito si era recata sul posto per offrire un mazzo di fiori ai piedi della lapide in occasione della "Giornata del ricordo" sabato 10 febbraio. Sull'episodio indaga la Digos.