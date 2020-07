Deve scontare due anni per furti e truffe, rintracciata a Borgoratti

Il Nucleo Radiomobile di Genova ha rintracciato in via Tonini una 49enne originaria della Bulgaria, formalmente residente in provincia di Cosenza, gravata da precedenti e senza occupazione.

Sulla donna pendeva un mandato d'arresto europeo, emesso dal suo Paese d'origine, dove deve scontare una pena di un anno e undici mesi di reclusione poiché responsabile dei reati di furto e truffa.

La donna è stata condotta in carcere a Pontedecimo.