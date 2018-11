Dopo Spagnolo sfregiato anche Don Gallo: svastica sul murales

Dalla svastica sul murales dedicato a Claudio Spagnolo, nel quartiere di San Teodoro. a quella sul disegno che rappresenta Don Gallo, nella zona di Mura degli Angeli. L'estrema destra genovese ha alzato l'asticella e lo ha fatto andando a colpire due figure simboliche per i movimenti di sinistra. Il tifoso del Genoa Claudio Spagnolo, accoltellato a morte da ultras milanisti il 29 gennaio 1995 e il prete di strada scomparso nel 2013.

I vandali hanno infatti colpito in diverse zone della città (scritte inneggianti al fascismo sono apparse anche in via Bologna e a Sampierdarena) alzando il livello di tensione, con segni e simboli che non lasciano nessun dubbio sulla matrice del gesto. I murales sono stati immediatamente ripuliti, come segnalato da Genova Antifascista e dalla Comunità San Benedetto al Porto, ma tenere alta l'attenzione è oggi, più che mai, necessario.