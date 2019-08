Spesa al supermercato senza pagare: tre denunce

Nella giornata di giovedì 22 agosto 2019 i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di San Fruttuoso hanno denunciato tre persone che avevano cercato di rubare all'interno di alcuni supermercati della città.

Un 35enne genovese, noto per i suoi precedenti, ha provato a sottrarre alcuni prodottii di cosmetica occultandoli dentro una borsa in Largo Fucine, ma è stato notato e bloccato. Stessa sorte per un 25enne incensurato di origine rumena sorpreso all'interno del Terminal Traghetti mentre rubava generi alimentari e indumenti nascondendoli in un zaino.

L'ultimo episodio è andato invece in scena in via Canevari a Marassi: un genovese di 42 anni, anche in questo caso noto per i suoi precedenti, è stato sorpreso a rubare diverse bevande e alcune siringhe. In tutti i casi la refurtiva, per un valore complessivo di circa 150 euro, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.