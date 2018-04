Superenalotto: vincita record a Genova

Per poco non si metteva in tasca la somma di un milione di euro il fortunato giocatore genovese del Superenalotto, che ha messo a segno un 5+1 da 976.548,77 euro nell'estrazione di sabato 31 marzo 2018. 1, 6, 7, 9, 45, 79, jolly 80 e Superstar 17 i numeri estratti.

Assegnati anche 100 premi per un totale di 100mila euro grazie all'iniziativa speciale Pasqua 100x100. La vincita in caso di 6 è arrivata a 122,8 milioni di euro, per quello che è il più alto jackpot al mondo. Oggi, martedì 3 aprile 2018, la prossima estrazione.

La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Discofisso, in via Isonzo a Sturla. Si tratta della vincita più alta realizzata in Italia al SuperEnalotto da inizio anno.