Sfiorato il jackpot a San Martino, vinti 25mila euro

La Dea Bendata torna a colpire a Genova, dove in una ricevitoria di San Martino un fortunato giocatore ha giocato una schedina che ha centrato un 5 da oltre 25mila euro.

La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Bar Laim di via San Martino 47. Nulla di fatto, ancora una volta, per il Jackpot, che continua a salire e ha raggiunto i 165,8 milioni di euro, il più alto in Europa e il secondo al mondo.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato. Ad aprile, però, centrato un altro 5 a Rivarolo.