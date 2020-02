Suora accoltellata per difendere il parrocco, choc a Sestri Ponente

È entrato nella chiesa di San Francesco d’Assisi, dove si stava celebrando messa, brandendo un coltello lungo 40 centimetri, e si è subito scagliato verso l’anziano parrocco: «Sono il diavolo», ha urlato puntando la lama contro l’85 don Giobatta Delfino.

A impedire che venisse colpito, con tutta probabilità a morte, è stata una giovane suora, una 31enne di origini indiane che gli ha fatto scudo con il suo corpo. La lama l’ha ferita alla gola, fermandosi fortunatamente al muscolo: solo per pochi millimetri, a Sestri Ponente, non si è consumata una tragedia.

Quanto è successo venerdì pomeriggio in chiesa, sotto gli sguardi scioccati dei fedeli, è ancora in fase di ricostruzione, ma gli uomini della Squadra Mobile sono ormai riusciti a stabilire i punti salienti. L’aggressore è un uomo di 57 anni affetto da problemi mentali, che recentemente ha perso i genitori sprofondando ancora di più nell’instabilità. Volto noto a Sestri Ponente, era conosciuto anche dal parroco, una istituzione per i fedeli della parrocchia di San Francesco d’Assisi, che data l’età si limitava a dire messa durante la funzione pomeridiana.

Venerdì intorno alle 17.30 il 57enne ha fatto irruzione in chiesa, e fuori di sé ha tentato di colpire don Delfino. L’intervento della suora è stato provvidenziale, e ha consentito al parroco di calmare l’uomo in attesa dell’arrivo dei soccorritori, che sono però stati a loro volta aggrediti una volta arrivati sul posto. Il 57enne è stato arrestato, la giovane suora accompagnata al Villa Scassi, dove è stata medicata e stabilizzata e dove tutt’ora si trova in osservazione, ma fortunatamente non più in pericolo di vita.