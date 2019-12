Scopre la morte della madre e si uccide gettandosi dal Monoblocco

Tragedia mercoledì mattina all’ospedale San Martino, dove un uomo di 40 anni si è gettato dal dodicesimo piano dopo avere ricevuto la notizia che la madre era appena morta.

La donna era arrivata in ospedale in coma, già in condizioni disperate. Alle 8.30 il decesso. Quando i medici gli hanno comunicato quanto accaduto, il 40enne ha perso la testa, è salito all’ultimo piano del monoblocco e si è gettato nel vuoto.

Sul posto la polizia per gli accertamenti. L’uomo era già seguito per problemi psichiatrici.