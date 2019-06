Si aggira per i bar di Sturla ubriaco, denunciato

Nel corso della mattinata di giovedì 13 giugno 2019 un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine degli accertamenti, ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato un ucraino di 35 anni.

Quest'ultimo, in evidente stato di ubriachezza, ha opposto resistenza durante la fase dell'identificazione all'interno di un bar sito in corso Europa; inoltre, poco prima, si era appropriato di un pacchetto di sigarette all'interno di un altro bar in via Isonzo.