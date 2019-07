Sturla, revocato il divieto di balneazione

Torna balneare il tratto di costa in corrispondenza di via del Tritone, a Sturla, per cui lo scorso venerdì era stato emesso un divieto di balneazione per valori dell’acqua non conformi a quanto previsto per legge.

Sulla base dei nuovi campionamenti effettuati da Arpal, l’assessore all’Ambiente, Matteo Campora, ha disposto la revoca del divieto per l’intero tratto di Sturla Ovest, con estensione dal civico 16 al civico 8 di via del Tritone.

Da inizio stagione a oggi il divieto di balneazione era scattato anche a Boccadasse, Pegli e Voltri, tutti revocati dopo ulteriori campionamenti.