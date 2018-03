Tentata rapina al supermercato, arrestata

Intorno alle 17 di lunedì 26 marzo 2018 i poliziotti del commissariato Foce-Sturla stavano transitando in via Sturla quando hanno ricevuto la segnalazione di un furto avvenuto poco prima nei pressi del supermercato Basko e la descrizione del responsabile, una donna che, per guadagnare la fuga, aveva spintonato una dipendente del supermercato.

Gli operatori hanno immediatamente fermata la sospettata mentre stava scappando di corsa lungo la strada. Dentro la borsa aveva la merce rubata poco prima per un valore di circa 20 euro. Arrestata per tentata rapina, la 54enne genovese, pregiudicata, è stata processata questa mattina con rito direttissimo.