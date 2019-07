Priaruggia, cade sugli scogli: giovane salvato da Capitaneria e Vigili del fuoco

È caduto mentre attraversava gli scogli per raaggiungere una piccola spiaggia fra Priaruggia e Il Monumento di Quarto, infortunandosi e rimanendo bloccato. Protagonista della brutta avventura un ragazzo di 22 anni, salvato dai vigili del fuoco e dalla Capitaneria di porto.

Tutto è successo poco prima delle 17 di domenica in un'insenatura sottostante via Cinque Maggio. Sul posto, via mare, sono arrivati i sommozzatori con gommone e la motonave della Gadda, raggiunti via terra dalla prima partenza e il carro saf.

Una volta immobilizzato sulla barella, il giovane è stato portato fino all'ambulanza, che lo ha accompagnato all'ospedale San Martino, Le sue condizioni non sono gravi.