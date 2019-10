Moria di pesci alla foce dello Sturla, timori per uno sversamento

Moria di pesci alla foce del torrente Sturla: la denuncia arriva da alcuni residenti, che negli ultimi giorni hanno notato decine di pesci galleggiare senza vita all’altezza di via Redipuglia.

La prima segnalazione è arrivata la scorsa settimana dal Comitato Difesa Sturla, che a inizio ottobre hanno chiesto al Municipio Levante approfondimenti. Della questione si è occupato il consigliere Nicholas Gandolfo, che ha segnalato il fatto ad Arpal e alla sezione Ambiente della Municipale.

L’ipotesi iniziale è che potesse trattarsi di scarsa ossigenazione dell’acqua dovuta alla chiusura della foce del torrente, ma a distanza di qualche giorno il problema si è riproposto e il sospetto e il timore è che possa essere stato sversato qualcosa di tossico in acqua.

Arpal e Locale hanno avviato accertamenti, e si è in attesa di analisi per capire se e con cosa l’acqua sia stata contaminata. Nel frattempo i residenti segnalano non soltanto la moria di pesci, ma anche il forte odore che sale dalla foce e invade l’aria.