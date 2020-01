Salone incendiato a Sturla, la lotta di mamma e figlia: «Aiutateci, noi non ci arrendiamo»

Il salone di parrucchiere era il loro sogno, un sogno per cui avevano lavorato con passione, amore e sacrifici, e che erano riuscite a realizzare il 6 dicembre. Un sogno distrutto nel giro di una notte, la notte del 13 gennaio, quando due persone incappucciate si sono avvicinate alla vetrina di “Sofi et Maman” che affaccia su piazza Sturla e uno di loro ha lanciato all’interno una bottiglia piena di liquido infiammabile dando fuoco ai locali.

Per Sofia Baldassarre, 24 anni, e la madre Monica Dell’Angela, che insieme avevano voluto aprire il salone, dal sogno si è passati all’incubo: tutto ciò per cui avevano duramente lavorato andato letteralmente in fumo, le attrezzature nuove distrutte, le mura appena riverniciate annerite, le vetrine infrante e i pavimenti ricoperti di cenere e fuliggine.

Sull’incendio doloso sta indagando ormai da due settimane la Squadra Mobile della questura di Genova, che ha requisito i filmati delle telecamere di sorveglianza di piazza Sturla e sta cercando di risalire all’identità degli autori del raid incendiario. Sofia e Angela, dal canto loro, stanno invece provando a riprendersi dallo choc, dalla rabbia e dal dolore, e hanno lanciato una raccolta fondi online per cercare di ripartire.

«La nostra intenzione non è quella di cedere a un’infamità - si sfoga Sofia - Vogliamo ricominciare perché non è giusto che invidia e gelosia possano mettere a terra due persone dedite al lavoro. Sto raccogliendo denaro per il nostro salone che ha subito un incendio , distruggendo tutto, e le donazioni saranno usate per la bonifica e la ricostruzione della nostra attività. Qualsiasi cosa voleste donare è benaccetta , il vostro sostegno è aiuto per noi e motivo per rimettersi in gioco e non lasciare che dei criminali l’abbiano vinta».

A oggi mamma e figlia, le “Sofi et Maman” dell’insegna dipinta di fresco e incendiata, hanno raccolto poco più di 2mila euro su un totale dei 20mila stimati per la riapertura dell’attività. Le due donne hanno aperto le donazioni anche per phon, spazzole e tutte le attrezzature necessarie in un salone, acquistate con fatica e perse nel giro di una notte.

«Sosteneteci in questo momento difficile e sopratutto aiutateci a fermare chi ha usato una violenza mostruosa senza rendersi conto che un gesto così ha messo a repentaglio la vita di molte persone - ha aggiunto Monica Dell’Angela - Noi lotteremo fino alla fine per scoprire chi è stato e con l’aiuto delle forze dell’ordine che stanno conducendo indagini a tappeto la nostra piazzetta tornerà a splendere con un piccolo presepe».

Nei giorni scorsi le due donne hanno potuto riprendere possesso dei locali, dissequestrati dopo i rilievi della polizia, e lo sconforto, nel vedere come il luogo è stato ridotto, è stato tanto. Ma Sofia e Monica non si arrendono: «Siamo distrutte psicologicamente, alla riconsegna da parte degli inquirenti e stato uno strazio vedere con quanta cattiveria hanno invaso la nostra vita - conferma Monica - ci tengo a sottolineare che non è stato un atto malavitoso, ma semplicemente un atto dato dall'invidia e cattiveria. Non lasceremo spazio più alle lacrime e e alla disperazione, ma saremo pronti a ricominciare. Siamo a disposizione degli inquirenti per non lasciare impunita la cosa».