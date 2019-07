Acqua non conforme, divieto di balneazione a Sturla

La costa è divisa in tratti, rappresentati ognuno da un punto di campionamento, e monitorati con cadenza almeno mensile da Arpal. Nel corso delle ultime verifiche, la zona denominata 'Sturla Ovest' è risultata non conforme alla balneazione.

In pratica non si può fare il bagno nel tratto di spiaggia in corrispondenza di via del Tritone, lato depuratore. Nelle prossime ore verrà analizzato un ulteriore campione per verificare se si è trattato di "inquinamento di breve durata" o viceversa confermare la non conformità e dunque il divieto di balneazione.