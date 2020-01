Malore fatale sul treno, vani i soccorsi

Nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio 2020, fra le 17.30 e le 18.40, la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-La Spezia ha subito rallentamenti per assistenza medica a bordo treno in stazione a Sturla. I soccorsi sono intervenuti per assistere un uomo di 75 anni, colto da malore. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

I convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino a 30 minuti, mentre 4 treni regionali sono stati limitati nel percorso e 2 treni regionali cancellati.

Oltre ai mezzi del 118, sul posto è intervenuta anche la Polfer.