Scolmatore rio Vernazza, manifestazione per chiedere il via ai lavori

Sabato 26 gennaio 2019 alle ore 9.30 i cittadini di Sturla scendono in piazza per manifestare contro i ritardi nell'avvio dei lavori per lo scolmatore del rio Vernazza. Il corteo, pacifico, parte da via Cadevilla e prosegue fino sotto la sede della Rai in corso Europa.

«Alluvioni del 2011 del 2014 - si legge nel volantino che promuove la manifestazione -, sono ancora nitide nei cittadini che hanno vissuto ore di terrore. Da ben 5 anni ormai 2000 famiglie ogni volta che piove sono costrette ad evacuare la strada. Da aprile 2017 i soldi sono in cassa del comune, ben 20 milioni. Cosa stiamo aspettando per la realizzazione dell'opera?».

Il problema segnalato è relativo a via Pontetti, che copre il rio Vernazza: nella parte terminale della strada lato via Isonzo, quando Arpal dispone allerta arancione o rossa, vige il divieto di sosta per il timore che il corso d'acqua, come accaduto in passato, rompa l'asfalto ed emerga in superficie.