Lavori urgenti alla rete, niente acqua a Sturla

Iren Acqua ha comunicato che, a causa di alcuni lavori urgenti di riparazione su un tubo della rete di distribuzione di via Bartolomeo Chighizola, il giorno martedì 29 Gennaio 2019 dalle ore 8 alle 12 sarà sospesa l’erogazione idrica in alcune vie del comune di Genova.

Niente acqua, quindi in via Pelio, via Giasone, via Argonauti, piazza Vernazzola, vico Chiuso Vernazzola, via Flavia, via Urania, via Icaro, discesa Chighizola, via Bartolomeo Chighizola.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.