Bottino da 1100 euro al sushi bar, denunciato 42enne

I carabinieri di Quarto hanno denuciato per furto un 42enne. L'uomo di origini macedone vive a Genova e ha precedenti di polizia.

Il 7 agosto scorso in via Brigata Salerno a Sturla, nel ristorante Sushi Passion, il quarantenne ha approfittato della distrazione del proprietario e ha rubato dalla cassa millecento euro in contanti, due cellulari e un tablet.

Al termine delle indagini i militari sono risaliti a lui come autore del furto.