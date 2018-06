Cede cornicione in via Isonzo, pioggia di calcinacci sul marciapiede

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di lunedì in via Isonzo, nel quartiere genovese di Sturla, dopo che alcuni calcinacci si sono staccati dal cornicione di un palazzo crollando sul marciapiede sottostante.

Il crollo è stato provocato con tutta probabilità dal temporale che si è abbattuto sulla città nel primo pomeriggio. Nessuno è rimasto ferito: al momento del crollo, intorno alle 16, nel tratto di strada non strada fortunatamente passando nessuno.

Il marciapiede è stato dunque transennato in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, che hanno usato l’autogru per issarsi sino alla cima del palazzo e mettere in sicurezza il cornicione.