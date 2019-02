Casa del Soldato senza proprietario e il degrado avanza

Prosegue nel quartiere di Sturla "Lo strano caso de La Casa del Soldato". Così lo ha definito Serena Finocchio, consigliera del Municipio Levante della Lista Crivello. L'edificio, in stato di abbandono da diverso tempo, avrebbe bisogno di manutenzione e pulizia, ma per un rimpallo di competenze nessuno si occupa dei lavori necessari.

«Lo scorso consiglio ho presentato un’interrogazione affinché fosse attuata almeno la pulizia del giardino - ha spiegato Serena Finocchio - visto che quest'area è in uno stato di abbandono e degrado, dove le norme igenico sanitarie vengono meno e visto che i residenti si lamentano della sporcizia e della mancanza di decoro urbano ed è adiacente all’asilo Chighizola, con tante mamme preoccupate per la salute dei bambini. Considerando anche che c'è un'associazione disposta a pulirla in maniera gratuita ho chiesto quando sarebbe stata calendarizzata la pulizia. Mi è stato risposto che la struttura sarebbe di proprietà del Demanio e quindi non di competenza comunale».

La risposta non ha convinto la consigliera municipale, che ha effettuato alcune ricerche e spiegato: «Strano, davvero strano, perché parlando con l’ufficio del Patrimonio mi è stato detto che è proprio di proprietà del Comune, come testimoniato dal sito ufficiale dell'ente, dato che era stato siglato un accordo tra il direttore regionale del Demanio Alemanno e il sindaco Doria il 5 Maggio 2017».

«Intanto - conclude Serena Finocchio - mentre continuano a rimbalzarsi le competenze il giardino rimane una foresta incolta in cui vivono ratti, gabbiani e piccioni. E noi cittadini, anche io lo sono, dobbiamo subire tutto questi inermi dalla volontà di lasciare tutto nell’immobilismo. Politicamente parlando non se ne occupa nessuno, perché un Piano di Valorizzazione c’è, basta solo eseguirlo, che si aspetti solo che questa esempio di architettura razionalista cada a pezzi per abbassare il prezzo di mercato?».